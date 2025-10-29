Acerinox Aktie

Acerinox-Performance im Blick 29.10.2025 10:04:44

IBEX 35-Wert Acerinox-Aktie: So viel hätte eine Investition in Acerinox von vor 5 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Acerinox-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Am 29.10.2020 wurde das Acerinox-Papier via Börse STN gehandelt. Zum Handelsende stand das Acerinox-Papier an diesem Tag bei 6,75 EUR. Investoren, die vor 5 Jahren 10 000 EUR in die Acerinox-Aktie investierten, hätten nun 1 481,481 Anteile im Besitz. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 28.10.2025 gerechnet (12,11 EUR), wäre die Investition nun 17 940,74 EUR wert. Das entspricht einer Zunahme von 79,41 Prozent.

Alle Acerinox-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 3,02 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

