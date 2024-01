IBEX 35-Wert Aena-Aktie: So viel hätte eine Investition in Aena von vor 3 Jahren abgeworfen

Die Aena-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse STN gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 141,30 EUR wert. Bei einem Investment von 10 000 EUR in das Aena-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 70,771 Aena-Anteilen. Die gehaltenen Aena-Aktien wären am 12.01.2024 11 949,75 EUR wert, da der Schlussstand 168,85 EUR betrug. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 19,50 Prozent angezogen.

Alle Aena-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 25,33 Mrd. Euro. Der erste Handelstag der Aena-Anteile an der Börse STN war der 11.02.2015. Die Aena-Aktie verzeichnete damals einen Erstkurs von 68,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at