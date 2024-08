IBEX 35-Wert Aena-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Aena-Investment von vor 3 Jahren verdient

Vor Jahren in Aena eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Aena-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse STN gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 135,45 EUR. Wer vor 3 Jahren 1 000 EUR in die Aena-Aktie investiert hat, hat nun 7,383 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 314,88 EUR, da sich der Wert einer Aena-Aktie am 23.08.2024 auf 178,10 EUR belief. Die Steigerung von 1 000 EUR zu 1 314,88 EUR entspricht einer Performance von +31,49 Prozent.

Insgesamt war Aena zuletzt 26,72 Mrd. Euro wert. Der Aena-Börsengang fand am 11.02.2015 an der Börse STN statt. Ein Aena-Anteil verzeichnete damals einen Erstkurs von 68,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at