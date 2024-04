IBEX 35-Wert Aena-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Aena-Investment von vor einem Jahr verdient

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Aena-Aktien verdienen können.

Am 01.04.2023 wurde die Aena-Aktie via Börse STN wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 148,90 EUR. Bei einem Investment von 1 000 EUR in die Aena-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 6,716 Aena-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Aena-Papiers auf 182,45 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 225,32 EUR wert. Die Steigerung von 1 000 EUR zu 1 225,32 EUR entspricht einer Performance von +22,53 Prozent.

Alle Aena-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 27,37 Mrd. Euro. Das Börsendebüt der Aena-Papiere fand am 11.02.2015 an der Börse STN statt. Der erste festgestellte Kurs der Aena-Aktie lag damals bei 68,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at