IBEX 35-Wert Aena-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Aena von vor einem Jahr verdient

Investoren, die vor Jahren in Aena-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Aena-Anteilen an der Börse STN wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 152,90 EUR wert. Wenn man vor 1 Jahr 10 000 EUR in die Aena-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 65,402 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 26.04.2024 gerechnet (175,80 EUR), wäre das Investment nun 11 497,71 EUR wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 14,98 Prozent gesteigert.

Aena markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 26,37 Mrd. Euro. Das Aena-Papier wurde am 11.02.2015 an der Börse STN erstmalig gehandelt. Damals wurde der erste Kurs der Aena-Aktie bei 68,00 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at