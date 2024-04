IBEX 35-Wert Enagas-Aktie: So viel Verlust hätte eine Enagas-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Vor Jahren in Enagas-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Vor 1 Jahr wurden Enagas-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse STN gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 18,11 EUR. Wer vor 1 Jahr 10 000 EUR in die Enagas-Aktie investiert hat, hat nun 552,181 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Enagas-Anteile wären am 22.04.2024 7 658,75 EUR wert, da der Schlussstand 13,87 EUR betrug. Damit beträgt die Performance des Investments -23,41 Prozent.

Der Börsenwert von Enagas belief sich jüngst auf 3,57 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at