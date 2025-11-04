Enagas Aktie
WKN: 662211 / ISIN: ES0130960018
|Performance unter der Lupe
|
04.11.2025 10:04:11
IBEX 35-Wert Enagas-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Enagas von vor einem Jahr abgeworfen
Die Enagas-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse STN gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 12,95 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 7,722 Enagas-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Enagas-Aktie auf 13,72 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 105,91 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 5,91 Prozent vermehrt.
Die Marktkapitalisierung von Enagas bezifferte sich zuletzt auf 3,58 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Enagas S.A.mehr Nachrichten
|
10:04
|IBEX 35-Wert Enagas-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Enagas von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
28.10.25
|IBEX 35-Wert Enagas-Aktie: So viel Verlust hätte ein Enagas-Investment von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
21.10.25
|IBEX 35-Papier Enagas-Aktie: So viel Verlust hätte ein Enagas-Investment von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
20.10.25
|Ausblick: Enagas stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
14.10.25
|IBEX 35-Papier Enagas-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Enagas von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
07.10.25
|IBEX 35-Wert Enagas-Aktie: Hätte sich eine Enagas-Anlage vor einem Jahr inzwischen gelohnt? (finanzen.at)
|
30.09.25
|IBEX 35-Wert Enagas-Aktie: So viel Verlust hätte eine Enagas-Investition von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
23.09.25