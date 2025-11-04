Enagas Aktie

Enagas für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 662211 / ISIN: ES0130960018

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
Performance unter der Lupe 04.11.2025 10:04:11

IBEX 35-Wert Enagas-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Enagas von vor einem Jahr abgeworfen

Wer vor Jahren in Enagas-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Die Enagas-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse STN gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 12,95 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 7,722 Enagas-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Enagas-Aktie auf 13,72 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 105,91 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 5,91 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von Enagas bezifferte sich zuletzt auf 3,58 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Enagas S.A.mehr Nachrichten