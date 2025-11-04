IBEX 35-Wert Enagas-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Enagas von vor einem Jahr abgeworfen

Wer vor Jahren in Enagas-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Die Enagas-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse STN gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 12,95 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 7,722 Enagas-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Enagas-Aktie auf 13,72 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 105,91 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 5,91 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von Enagas bezifferte sich zuletzt auf 3,58 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at