WKN: 662211 / ISIN: ES0130960018

Enagas-Investmentbeispiel 28.10.2025 10:03:43

IBEX 35-Wert Enagas-Aktie: So viel Verlust hätte ein Enagas-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Investment in Enagas-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Heute vor 10 Jahren wurde die Enagas-Aktie via Börse STN gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 27,53 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 363,306 Enagas-Papiere. Da sich der Wert eines Papiers am 27.10.2025 auf 14,29 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 5 191,64 EUR wert. Damit wäre die Investition 48,08 Prozent weniger wert.

Enagas wurde am Markt mit 3,71 Mrd. Euro bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

