IBEX 35-Wert MELIA HOTELS INTERNATIONAL-Aktie: So viel Gewinn hätte ein MELIA HOTELS INTERNATIONAL-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Vor 3 Jahren wurden MELIA HOTELS INTERNATIONAL-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse STN gehandelt. Der Schlusskurs der MELIA HOTELS INTERNATIONAL-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 4,74 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 21,106 MELIA HOTELS INTERNATIONAL-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 05.11.2025 auf 7,18 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 151,44 EUR wert. Damit wäre die Investition 51,44 Prozent mehr wert.
Zuletzt ergab sich für MELIA HOTELS INTERNATIONAL eine Börsenbewertung in Höhe von 1,56 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
