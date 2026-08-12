ibis: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

ibis stellte am 10.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

In Sachen EPS wurden 9,65 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte ibis 9,21 JPY je Aktie eingenommen.

ibis hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,55 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 27,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1,22 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at