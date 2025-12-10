ICC Holdings Aktie
WKN DE: A3C328 / ISIN: US44931Q1040
|
10.12.2025 06:59:20
ICC sentences Sudan Janjaweed leader to 20 years in prison
Judges at the International Criminal Court sentenced a leader of the Sudanese Janjaweed militia in Darfur to 20 years in prison. Muhammad Ali Abd Al-Rahman was convicted of war crimes and crimes against humanity.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
