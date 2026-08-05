ICL-Israel Chemicals Aktie

ICL-Israel Chemicals für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 902166 / ISIN: IL0002810146

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
05.08.2026 11:48:04

ICL Group Ltd Reveals Increase In Q2 Income

(RTTNews) - ICL Group Ltd (ICL) reported a profit for its second quarter that Increases, from the same period last year

The company's earnings totaled $137 million, or $0.11 per share. This compares with $93 million, or $0.07 per share, last year.

Excluding items, ICL Group Ltd reported adjusted earnings of $149 million or $0.12 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 16.5% to $2.135 billion from $1.832 billion last year.

ICL Group Ltd earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $137 Mln. vs. $93 Mln. last year. -EPS: $0.11 vs. $0.07 last year. -Revenue: $2.135 Bln vs. $1.832 Bln last year.

The company is reiterating its guidance for full year 2026 consolidated adjusted EBITDA of between $1.5 billion to $1.7 billion

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu ICL-Israel Chemicals Ltd. (Reg. Shares)

mehr Nachrichten

Analysen zu ICL-Israel Chemicals Ltd. (Reg. Shares)

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

ICL-Israel Chemicals Ltd. (Reg. Shares) 5,15 1,38% ICL-Israel Chemicals Ltd. (Reg. Shares)

Letzte Top-Ranking Nachrichten

02.08.26 Bitcoin, Ether & Co. im Juli 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
02.08.26 KW 31: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
02.08.26 Die Top 30 der bestbezahlten CEOs in den USA
02.08.26 Juli 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
01.08.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 31

Börse aktuell - Live Ticker

ATX fällt zurück -- DAX pausiert Rekordrally -- Asiens Börsen letztlich mit Gewinnen
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich zur Wochenmitte tiefer. Der deutsche Aktienmarkt tendiert dagegen seitwärts. Die Börsen in Fernost bewegten sich am Mittwoch in Grün.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen