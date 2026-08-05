ICL-Israel Chemicals Aktie
WKN: 902166 / ISIN: IL0002810146
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05.08.2026 11:48:04
ICL Group Ltd Reveals Increase In Q2 Income
(RTTNews) - ICL Group Ltd (ICL) reported a profit for its second quarter that Increases, from the same period last year
The company's earnings totaled $137 million, or $0.11 per share. This compares with $93 million, or $0.07 per share, last year.
Excluding items, ICL Group Ltd reported adjusted earnings of $149 million or $0.12 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 16.5% to $2.135 billion from $1.832 billion last year.
ICL Group Ltd earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $137 Mln. vs. $93 Mln. last year. -EPS: $0.11 vs. $0.07 last year. -Revenue: $2.135 Bln vs. $1.832 Bln last year.
The company is reiterating its guidance for full year 2026 consolidated adjusted EBITDA of between $1.5 billion to $1.7 billion
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Nachrichten zu ICL-Israel Chemicals Ltd. (Reg. Shares)
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17.02.26
|Ausblick: ICL-Israel Chemicals stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu ICL-Israel Chemicals Ltd. (Reg. Shares)
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