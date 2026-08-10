Idemitsu Kosan legte Quartalsergebnis vor

Idemitsu Kosan hat am 07.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

In Sachen EPS wurden 179,63 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Idemitsu Kosan 4,28 JPY je Aktie eingenommen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Idemitsu Kosan in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 23,26 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 2 271,75 Milliarden JPY im Vergleich zu 1 843,04 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at