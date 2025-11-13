IEL: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

IEL ließ sich am 10.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat IEL die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS lag bei -0,01 INR. Ein Jahr zuvor waren 0,030 INR je Aktie erzielt worden.

Redaktion finanzen.at