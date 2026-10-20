Quantum Aktie
WKN: 924829 / ISIN: US7479062041
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20.10.2026 06:00:00
If I Could Only Buy 1 Quantum Computing Stock With $1,000, It Would Be This One.
In recent years, investors have closely followed quantum computing. If successful, the technology could increase computing speeds exponentially.
The problem with this technology is the delicate nature of quantum bits (qubits) and high error rates. Such challenges mean that widespread commercial viability is likely several years away.
However, companies of all sizes are working to make the technology viable, and if successful, it could dramatically transform companies and the tech industry at large. Knowing this, if I could only invest $1,000, I would choose IonQ (NYSE: IONQ) as my quantum computing stock. Here's why.
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