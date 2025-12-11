Tell Aktie
WKN DE: A0MYYY / ISIN: PLTELL000023
|
11.12.2025 20:00:00
If I Could Tell All Retirees 1 Thing About Social Security, I'd Say to Do This Before You Claim Benefits
Social Security has been one of America's staple social programs for decades. For sure, there are areas that could use some improvement, but overall, it's hard to argue with how valuable it has been in keeping many retirees afloat financially. That's why the age when you claim Social Security is one of the bigger retirement decisions many people make.Your primary insurance amount (PIA) is your base monthly benefit that you'll receive by claiming benefits at your full retirement age. However, you can choose to claim before or after your full retirement.Each choice has its pros and cons, but before making the decision, I recommend finding out your break-even age. It's one metric that can help in your situation. And considering that when you claim will permanently affect our benefit amount, it's one you shouldn't gloss over.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Tell S.A.mehr Nachrichten
Analysen zu Tell S.A.mehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach Leitzinssenkung der Fed: ATX und DAX vor festerem Start -- Asiens Börsen legen am Freitag teils kräftig zu
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt tendieren vor dem Wochenende zu moderaten Aufschlägen. Vor dem Wochenende verzeichnen die Börsen in Fernost teilweise deutliche Gewinne.