Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
|
09.12.2025 20:05:00
If You'd Invested $3,500 in Tesla 12 Years Ago, Here's How Much You'd Have Today
Electric carmaker and robotaxi company Tesla (NASDAQ: TSLA) is one of the largest companies in the stock market, led by CEO Elon Musk, one of the most prolific tech founders of our time.Tesla is the first company to widely commercialize electric vehicles, which are viewed as a critical innovation in helping to wean the planet off of fossil fuels that have greatly contributed to global warming. While Tesla's core EV business has struggled due to rising competition and fewer government incentives, investors are now more focused and extremely excited about Tesla's autonomous ride-hailing fleet, full self-driving technology, and Optimus humanoid robots.Image source: Tesla.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Analysen zu Teslamehr Analysen
Analysen zu Teslamehr Analysen
|03.12.25
|Tesla Equal Weight
|Barclays Capital
|01.12.25
|Tesla Equal Weight
|Barclays Capital
|07.11.25
|Tesla Sell
|UBS AG
|23.10.25
|Tesla Verkaufen
|DZ BANK
|23.10.25
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|Tesla
|384,35
|1,86%
