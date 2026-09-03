Alphabet A Aktie
WKN DE: A14Y6F / ISIN: US02079K3059
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03.09.2026 18:00:00
IFA: Lenovo Yoga Tab Gen 2 und Tab Plus Gen 2: Android-Tablets mit 4K-Displays
Lenovo erweitert seine Yoga-Tablet-Reihe um zwei Android-Modelle. Das 13 Zoll große Yoga Tab Plus Gen 2 setzt auf Qualcomms Snapdragon 8 Elite.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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