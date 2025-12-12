Shift4 Payment a Aktie

Shift4 Payment a

WKN DE: A2P57L / ISIN: US82452J1097

12.12.2025 23:42:49

Illinois Foundation Loads Up Shift4 Payments Stock With Nearly 116,000 Shares

On November 12, 2025, the University of Illinois Foundation disclosed a new position in Shift4 Payments (NYSE:FOUR), acquiring 115,848 shares for approximately $8.97 million, according to an SEC 13-F filing.According to the filing, the fund reported ownership of 115,848 Shift4 Payments shares, with a quarter-end market value of approximately $8.97 million. The new stake accounted for approximately 3.17% of the foundation’s approximately $283.22 million in reportable U.S. equity holdings.Top holdings after this filing include:  Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
