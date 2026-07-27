27.07.2026 06:31:29

Immersion stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Immersion lud am 24.07.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.04.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,12 USD, nach -0,230 USD im Vorjahresvergleich.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 4,04 Prozent auf 270,0 Millionen USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 281,4 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 0,140 USD. Im Vorjahr waren 1,90 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 11,24 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 1,73 Milliarden USD, während im Vorjahr 1,56 Milliarden USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at

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