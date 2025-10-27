Implenia Aktie

Implenia für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0JEGJ / ISIN: CH0023868554

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
Performance unter der Lupe 27.10.2025 10:04:55

SPI-Papier Implenia-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Implenia-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Implenia eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Vor 10 Jahren wurde die Implenia-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 41,04 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die Implenia-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 2,437 Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 24.10.2025 auf 67,30 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 163,98 CHF wert. Mit einer Performance von +63,98 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Insgesamt war Implenia zuletzt 1,24 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Implenia AGmehr Nachrichten