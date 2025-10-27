Implenia Aktie
WKN DE: A0JEGJ / ISIN: CH0023868554
|Performance unter der Lupe
|
27.10.2025 10:04:55
SPI-Papier Implenia-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Implenia-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Vor 10 Jahren wurde die Implenia-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 41,04 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die Implenia-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 2,437 Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 24.10.2025 auf 67,30 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 163,98 CHF wert. Mit einer Performance von +63,98 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Insgesamt war Implenia zuletzt 1,24 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
