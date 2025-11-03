SPI-Papier Implenia-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Implenia von vor einem Jahr eingefahren

Vor Jahren Implenia-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Das Implenia-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Implenia-Aktie bei 30,90 CHF. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 32,362 Implenia-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 63,70 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2 061,49 CHF wert. Aus 1 000 CHF wurden somit 2 061,49 CHF, was einer positiven Performance von 106,15 Prozent entspricht.

Alle Implenia-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 1,17 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at