Impulsarmer Handel in Paris: CAC 40 zum Start des Freitagshandels stabil

Der CAC 40 setzt seinen Aufwärtstrend auch am Morgen fort und verbucht erneut Gewinne.

Um 09:12 Uhr bewegt sich der CAC 40 im Euronext-Handel 0,00 Prozent stärker bei 7 477,51 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 2,331 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,173 Prozent auf 7 464,87 Punkte an der Kurstafel, nach 7 477,78 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des CAC 40 lag am Freitag bei 7 479,80 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 7 460,29 Punkten erreichte.

So bewegt sich der CAC 40 seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn sank der CAC 40 bereits um 3,49 Prozent. Vor einem Monat, am 04.09.2024, verzeichnete der CAC 40 einen Stand von 7 500,97 Punkten. Vor drei Monaten, am 04.07.2024, verzeichnete der CAC 40 einen Stand von 7 695,78 Punkten. Vor einem Jahr, am 04.10.2023, lag der CAC 40-Kurs bei 6 996,73 Punkten.

Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2024 ein Minus von 0,708 Prozent zu Buche. Bei 8 259,19 Punkten markierte der CAC 40 bislang ein Jahreshoch. Bei 7 029,91 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Blick in den CAC 40: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der Airbus SE (ex EADS)-Aktie ist im CAC 40 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via Euronext 21 221 Aktien gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 333,896 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im CAC 40 den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der CAC 40-Mitglieder

Im CAC 40 verzeichnet die Renault-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 3,30 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Engie (ex GDF Suez)-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,03 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at