IMV: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

IMV hat am 05.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 5,17 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 11,67 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 4,00 Milliarden JPY – ein Plus von 24,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem IMV 3,21 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at