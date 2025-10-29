Keppel Aktie
WKN DE: 866146 / ISIN: SG1E04001251
|
29.10.2025 11:12:45
Increasingly challenging to find suitable land for data centres: Keppel CEO
Loh Chin Hua says the company has been exploring power banking to boost efficiencyWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Keppel Corp. Ltd.mehr Nachrichten
|Keine Nachrichten verfügbar.