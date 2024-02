INDEX-FLASH: KI-Hype treibt Nasdaq 100 erstmals über 18 000 Punkte

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Höhenflüge der Aktien rund um das Trendthema Künstliche Intelligenz (KI) geht zum Wochenauftakt in die nächste Runde und treibt den technologielastigen NASDAQ 100 auf immer höhere Rekorde. Im frühen Handel am Montag kletterte der Index erstmals über die runde Marke von 18 000 Zählern, zuletzt stand er knapp darunter mit plus 0,2 Prozent.

Die Aktien des Chipherstellers NVIDIA, Aushängeschild in Sachen KI, stiegen mit 742 Dollar auf einen weiteren Höchststand und gewannen zuletzt noch 2,2 Prozent. Beim Börsenwert schob sich Nvidia nun auch an Amazon vorbei./ajx/he