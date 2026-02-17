Indian Infotech Software legte Quartalsergebnis vor

Indian Infotech Software hat am 14.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,01 INR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,070 INR erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 4,14 Prozent auf 58,3 Millionen INR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 60,8 Millionen INR gelegen.

Redaktion finanzen.at