17.02.2026 06:31:28
Indian Infotech Software legte Quartalsergebnis vor
Indian Infotech Software hat am 14.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,01 INR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,070 INR erwirtschaftet worden.
Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 4,14 Prozent auf 58,3 Millionen INR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 60,8 Millionen INR gelegen.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
