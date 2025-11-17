Saudi Aktie
WKN: 787006 / ISIN: SA0007870062
|
17.11.2025 17:11:15
Indians feared dead in Saudi Arabia bus crash
Only one passanger among 46 pilgrims is reported to have survived after a bus collided with a tanker near Mednia.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!