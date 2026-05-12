Central Bank Aktie
WKN DE: A0YHYY / ISIN: US15251P1084
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12.05.2026 11:27:59
Indonesia central bank committed to 'smart interventions' to defend rupiah
The rupiah hit a fresh record low of 17,525 per dollar earlier on TuesdayWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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