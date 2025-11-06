Infinite Group: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Infinite Group hat am 03.11.2025 die Bilanz zum am 31.12.2024 abgelaufenen Quartal präsentiert.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,73 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Infinite Group -1,670 USD je Aktie generiert.

Der Umsatz lag bei 1,7 Millionen USD – das entspricht einem Abschlag von 10,88 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,9 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Für das Geschäftsjahr wurde ein Verlust je Aktie von 3,700 USD gegenüber -7,950 USD im Vorjahr verkündet.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahr von 0,71 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 6,95 Millionen USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 7,00 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at