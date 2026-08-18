Infleqtion, Inc. Q2 Sales Increase

(RTTNews) - Infleqtion, Inc. (INFQ) revealed Loss for second quarter of -$24.69 million

The company's bottom line came in at -$24.69 million, or -$0.11 per share. This compares with -$9.19 million, or -$0.59 per share, last year.

The company's revenue for the period rose 156.4% to $13.54 million from $5.28 million last year.

Infleqtion, Inc. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: -$24.69 Mln. vs. -$9.19 Mln. last year. -EPS: -$0.11 vs. -$0.59 last year. -Revenue: $13.54 Mln vs. $5.28 Mln last year.

-Guidance: Full year revenue guidance: $ 45.1 M To $ 43 M