ING-Aktie abgestraft: ING meldet sinkende Gewinne - ING Deutschland unter neuer Führung

Der Überschuss sei um rund zwölf Prozent auf knapp 6,4 Milliarden Euro gefallen, teilte der Mutterkonzern der gleichnamigen deutschen Direktbank am Donnerstag in Amsterdam mit. Damit fiel der Gewinnrückgang höher aus, als Experten erwartet hatten. Die Erträge konnte die im EuroStoxx 50 notierte Bank trotz eines gesunkenen Zinsüberschusses mit 22,6 Milliarden Euro stabil halten. Die Kosten legten dagegen um knapp fünf Prozent auf etwas mehr als zwölf Milliarden Euro zu.

Den Aktionären zahlt die Bank eine Schlussdividende von 71 Cent. Zusammen mit der bereits ausgezahlten Zwischendividende von 35 Cent schüttet die Bank damit 1,06 Dollar als direkte Gewinnbeteiligung je Aktie für das vergangene Jahr aus. Auch hier hatten sich die von Bloomberg befragten Analysten etwas mehr erhofft. Im laufenden Jahr peilt die Bank Erträge auf dem 2024er-Niveau an und geht zudem von weiter steigenden Kosten aus. Bei der Eigenkapitalrendite rechnet die ING mit einem Wert oberhalb der Marke von 12 Prozent. Im vergangenen Jahr sank diese um knapp zwei Prozentpunkte auf 13 Prozent.

Wohin steuert die ING Deutschland unter neuer Führung?

Neues Jahr, neuer Chef, neue Ziele? Lars Stoy, viele Jahre Manager bei der Deutschen Bank, präsentiert an diesem Donnerstag (12.00 Uhr) erstmals in seiner Rolle als Chef der ING Deutschland die Bilanz von Europas größter Direktbank.

Der zum Jahresende verabschiedete Vorgänger Nick Jue konnte bei seiner letzten Bilanzvorlage einen Rekordgewinn vermelden: Der Vorsteuergewinn kletterte auf rund 2,47 Milliarden Euro, der Überschuss legte auf knapp 1,66 Milliarden Euro zu.

Auch das zwischenzeitlich kassierte Ziel von zehn Millionen Kunden hatte Jue wieder in den Blick genommen. Denn nach dem Ende der Null- und Negativzins-Ära müssen Banken keine Zinsen mehr zahlen, wenn sie Geld bei der Europäischen Zentralbank (EZB) parken. Daher locken Geldhäuser Neukunden, denn mit neuen Einlagen lässt sich Geld verdienen.

Ende 2023 zählte die Direktbank, die zu 100 Prozent zum niederländischen Finanzkonzern ING gehört, knapp 9,4 Millionen Kunden. Wachstum strebt die ING Deutschland auch im Geschäft mit Firmenkunden an.

Am Donnerstag verliert die ING-Aktie an der EURONEXT in Brüssel zeitweise 2,53 Prozent auf 15,562 Euro.

AMSTERDAM/FRANKFURT (dpa-AFX)