NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für ING von 19 auf 21 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Analystin Anke Reingen passte ihre Schätzungen am Donnerstag in ihrem Ausblick auf den Quartalsbericht der Niederländer an. Der Markt scheine die Aktien inzwischen immer mehr auf Basis der Schätzungen für 2028 zu bewerten, die auch sie herangezogen habe./rob/ag/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 10.07.2025 / 22:16 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.07.2025 / 00:47 / EDT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.