Inner Mongolia Eerduosi Resources: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Inner Mongolia Eerduosi Resources präsentierte am 28.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Das EPS belief sich auf 0,27 CNY gegenüber 0,190 CNY je Aktie im Vorjahresquartal.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 6,66 Milliarden CNY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 7,06 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Inner Mongolia Eerduosi Resources einen Umsatz von 6,22 Milliarden CNY eingefahren.

Redaktion finanzen.at