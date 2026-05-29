InnoCan Pharma präsentierte Quartalsergebnisse

InnoCan Pharma veröffentlichte am 27.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

InnoCan Pharma hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,30 CAD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,190 CAD je Aktie gewesen.

InnoCan Pharma hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 8,9 Millionen CAD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 20,73 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11,2 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at