Innovative Industrial Properties Aktie

Innovative Industrial Properties für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2DGXH / ISIN: US45781V1017

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
04.11.2025 01:52:09

INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPERTIES INC Profit Falls In Q3, But Beats Estimates

(RTTNews) - INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPERTIES INC (IIPR) revealed earnings for third quarter that Dropped, from last year but beat the Street estimates.

The company's bottom line came in at $28.29 million, or $0.97 per share. This compares with $39.65 million, or $1.37 per share, last year.

Analysts on average had expected the company to earn $0.90 per share. Analysts' estimates typically exclude special items.

The company's revenue for the period fell 15.5% to $64.69 million from $76.53 million last year.

INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPERTIES INC earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $28.29 Mln. vs. $39.65 Mln. last year. -EPS: $0.97 vs. $1.37 last year. -Revenue: $64.69 Mln vs. $76.53 Mln last year.

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Innovative Industrial Propertiesmehr Nachrichten

Analysen zu Innovative Industrial Propertiesmehr Analysen

Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Innovative Industrial Properties 42,55 -1,21% Innovative Industrial Properties

Letzte Top-Ranking Nachrichten

02.11.25 Oktober 2025: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
02.11.25 KW 44: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
02.11.25 Bitcoin, Ether & Co. im Oktober 2025: Monatsbilanz der Kryptowährungen
01.11.25 Oktober 2025: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien
01.11.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX letztlich mit freundlichem Start in den November -- US-Börsen zum Handelsende uneins -- Börsen in Fernost letztlich höher
Der heimische Aktienmarkt begann den neuen Monat mit Aufschlägen. Der deutsche Markt zeigte sich am ersten Handelstag im November ebenso freundlich. Die US-Börsen wiesen unterschiedliche Vorzeichen aus. An den asiatischen Aktienmärkten ging es am Montag unterdessen ebenfalls nach oben.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen