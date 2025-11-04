Innovative Industrial Properties Aktie
WKN DE: A2DGXH / ISIN: US45781V1017
|
04.11.2025 01:52:09
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPERTIES INC Profit Falls In Q3, But Beats Estimates
(RTTNews) - INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPERTIES INC (IIPR) revealed earnings for third quarter that Dropped, from last year but beat the Street estimates.
The company's bottom line came in at $28.29 million, or $0.97 per share. This compares with $39.65 million, or $1.37 per share, last year.
Analysts on average had expected the company to earn $0.90 per share. Analysts' estimates typically exclude special items.
The company's revenue for the period fell 15.5% to $64.69 million from $76.53 million last year.
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPERTIES INC earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $28.29 Mln. vs. $39.65 Mln. last year. -EPS: $0.97 vs. $1.37 last year. -Revenue: $64.69 Mln vs. $76.53 Mln last year.
