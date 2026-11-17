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17.11.2026 06:00:08
Inside the $900bn data centre bet behind Anthropic’s IPO
In Louisiana’s woods, the AI lab is racing to slash computing costs but creating enormous financial obligationsWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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