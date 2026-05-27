Insolation Energy: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Insolation Energy hat sich am 25.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 9,10 INR präsentiert. Im Vorjahr hatte Insolation Energy ein EPS von 5,95 INR je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite hat Insolation Energy im vergangenen Geschäftsjahr 21,46 Milliarden INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 60,90 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Insolation Energy 13,34 Milliarden INR umsetzen können.

Redaktion finanzen.at