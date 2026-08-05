Inspire Medical Systems legte Quartalsergebnis vor

Inspire Medical Systems hat am 03.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

In Sachen EPS wurden 0,01 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Inspire Medical Systems -0,120 USD je Aktie eingenommen.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 7,61 Prozent auf 200,6 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 217,1 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at