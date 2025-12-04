Insulet Aktie
WKN DE: A0MQX8 / ISIN: US45784P1012
|
04.12.2025 13:17:26
Insulet: FDA Approves Enhancements To Omnipod 5 Algorithm
(RTTNews) - Insulet (PODD) announced it has received FDA 510(k) clearance for significant enhancements to the Omnipod 5 Automated Insulin Delivery System. The new 100 mg/dL Target Glucose expands Omnipod 5's customization range to six settings between 100-150 mg/dL in 10 mg/dL increments. The updates to the Omnipod 5 algorithm are projected to launch in the United States in the first half of 2026, where Omnipod 5 is cleared for people aged 2 and older with type 1 and aged 18 and older with type 2 diabetes.
"This is the most significant algorithm advancement to our Omnipod 5 System since its launch in 2022," said Eric Benjamin, Insulet COO.
