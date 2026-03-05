Inter Pharma präsentierte Quartalsergebnisse

Inter Pharma hat am 02.03.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,04 THB. Im Vorjahresviertel waren 0,020 THB je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite standen 571,9 Millionen THB in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 532,0 Millionen THB umgesetzt.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 0,200 THB je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei Inter Pharma ein Gewinn pro Aktie von 0,060 THB in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 2,19 Milliarden THB vermeldet – das entspricht einem Plus von 15,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 1,90 Milliarden THB in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at