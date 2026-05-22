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22.05.2026 06:31:29
Interactive Strength gewährte Anlegern Blick in die Bücher
Interactive Strength hat am 20.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 10,24 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -174,000 USD erwirtschaftet worden.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 277,94 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1,4 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 5,1 Millionen USD ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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