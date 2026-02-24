Interface Aktie
WKN DE: A1JYG7 / ISIN: US4586653044
24.02.2026 11:52:04
Interface Inc. Profit Rises In Q4
(RTTNews) - Interface Inc. (IFSIA) revealed earnings for its fourth quarter that Increases, from the same period last year
The company's bottom line came in at $24.389 million, or $0.41 per share. This compares with $21.766 million, or $0.37 per share, last year.
Excluding items, Interface Inc. reported adjusted earnings of $28.9 million or $0.49 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 4.3% to $349.393 million from $335.010 million last year.
Interface Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $24.389 Mln. vs. $21.766 Mln. last year. -EPS: $0.41 vs. $0.37 last year. -Revenue: $349.393 Mln vs. $335.010 Mln last year.
