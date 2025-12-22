Interface Aktie
WKN DE: A1JYG7 / ISIN: US4586653044
|
22.12.2025 21:55:13
Interface Stock Is Up 14% but Here's Why This Fund Just Cut $2.4 Million
Pennsylvania-based Matthew 25 Management reduced its stake in Interface (NASDAQ:TILE) by an estimated $2.38 million, according to a November 12 SEC filing.What HappenedAccording to a November 12 SEC filing, Matthew 25 Management Corp sold 200,000 shares of Interface (NASDAQ:TILE) from its portfolio during the third quarter. The value of the reduction was about $2.38 million from the previous period. The fund’s remaining position stands at 225,000 shares valued at $6.51 million at quarter end.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
