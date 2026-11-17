Intermap Technologies a Aktie
WKN DE: A2H9GU / ISIN: CA4589774021
|
17.11.2026 03:37:09
Intermap Technologies Corporation Q3 Loss Rises
(RTTNews) - Intermap Technologies Corporation (IMP.TO) released Loss for its third quarter of -$4.03 million
The company's bottom line came in at -$4.03 million, or -$0.05 per share. This compares with -$1.49 million, or -$0.02 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 5.0% to $1.803 million from $1.717 million last year.
Intermap Technologies Corporation earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: -$4.03 Mln. vs. -$1.49 Mln. last year. -EPS: -$0.05 vs. -$0.02 last year. -Revenue: $1.803 Mln vs. $1.717 Mln last year.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Intermap Technologies Corp Registered Shs -A-
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu Intermap Technologies Corp Registered Shs -A-
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Intermap Technologies Corp Registered Shs -A-
|0,45
|-2,59%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX fallen letztlich zurück -- Wall Street schließt in Rot -- Asiens Börsen schließlich mehrheitlich tiefer
Der heimische Aktienmarkt gab am Montag nach. Der deutsche Aktienmarkt fiel ebenso zurück. An der Wall Street ging es zum Wochenstart nach unten. Zum Wochenbeginn ging es an den Börsen in Fernost mehrheitlich abwärts.