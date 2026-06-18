Intertek Aktie
WKN: 633526 / ISIN: GB0031638363
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18.06.2026 11:25:37
Intertek board agrees £11bn takeover by EQT
Swedish private equity group is investing alongside Emirati sovereign investors ADIA and MubadalaWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Markets
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