Investment-Note für Porsche-Aktie: Neue Analyse von Deutsche Bank AG

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Porsche AG auf "Buy" mit einem Kursziel von 100 Euro belassen. Dies schrieb Analyst Tim Rokossa in seinem am Montag vorliegenden Kommentar nach einem Besuch der Produktion in Leipzig. Er brachte kurz- und längerfristig positive Signale mit.

Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die Porsche-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung

Um 10:43 Uhr stieg die Porsche-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,4 Prozent auf 72,18 EUR. Hiermit hat das Papier noch Spielraum von 38,54 Prozent nach oben bezogen auf das festgelegte Kursziel. Zuletzt wurden über XETRA 126 435 Porsche-Aktien umgesetzt. Der Anteilsschein gab auf Jahressicht 2024 um 6,8 Prozent nach. Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2024 dürfte Porsche am 24.07.2024 präsentieren.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.07.2024 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.07.2024 / 07:50 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.