Investment-Note für Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie: Neue Analyse von Goldman Sachs Group Inc.

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Vonovia mit einem Kursziel von 42,30 Euro auf "Buy" belassen. Die Anleger dürften sowohl auf das Vorsteuerergebnis als auch das Nettovermögen (NTA) leicht positiv reagieren, schrieb Analyst Jonathan Kownator am Donnerstagmorgen nach dem Quartalsbericht.

Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung

Die Aktie legte um 11:33 Uhr in der XETRA-Sitzung 3,8 Prozent auf 29,48 EUR zu. Somit verfügt der Anteilsschein noch über einen Wachstumsspielraum von 43,49 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1 196 741 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien umgesetzt. Seit Anfang des Jahres 2024 gewann die Aktie 3,3 Prozent. Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2024 dürfte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am 01.08.2024 vorlegen.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.08.2024 / 07:14 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.