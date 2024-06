Investment-Tipp MTU Aero Engines-Aktie: Deutsche Bank AG bewertet Anteilsschein in neuer Analyse

Deutsche Bank Research hat das Kursziel für MTU von 219 auf 221 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Seine Gespräche mit Triebwerksbauern infolge der Gewinnwarnung des Flugzeugbauers Airbus habe keine Veränderungen bei Produktions- und Lieferungsplanung gezeigt, schrieb Analyst Christophe Menard in einer am Donnerstag vorliegenden Studie.

Analyse und Aktienbewertung: Eine Untersuchung der MTU Aero Engines-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Die Aktie legte um 12:02 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,4 Prozent auf 224,00 EUR zu. Daher zeigt die Aktie noch Potenzial nach unten: 1,34 Prozent gemessen am festgelegten Kursziel. Zuletzt wurden über XETRA 36 785 MTU Aero Engines-Aktien umgesetzt. Auf Jahressicht 2024 kletterte die Aktie um 15,7 Prozent aufwärts. Voraussichtlich am 01.08.2024 dürfte MTU Aero Engines Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren.

