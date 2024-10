Investment-Tipp SAP SE-Aktie: Goldman Sachs Group Inc. bewertet Anteilsschein in neuer Analyse

Die SAP SE-Aktie wurde von Goldman Sachs Group Inc. genauestens überprüft. Hier sind die Resultate.

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für SAP mit einem Kursziel von 240 Euro auf "Buy" belassen. Die Umsatzentwicklung beim Softwarekonzern laufe rund, schrieb Analyst Mohammed Moawalla in seinem am Montag vorliegenden Kommentar. Der operative Hebel werde langsam interessant.

Aktien Check: Ein detaillierter Blick auf die Performance der SAP SE-Aktie zur Zeit der Analyse

Die SAP SE-Aktie gab im XETRA-Handel um 12:43 Uhr um 0,3 Prozent auf 200,00 EUR nach. Somit hat die Aktie noch ein Aufwärtspotenzial von 20,00 Prozent gerechnet zum ausgegebenen Kursziel. Bisher wurden heute 204 795 SAP SE-Aktien gehandelt. Für die Aktie ging es seit Anfang des Jahres 2024 um 45,2 Prozent aufwärts. Mit der Quartalsbilanzvorlage von SAP SE wird am 21.10.2024 gerechnet.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.10.2024 / 21:28 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.